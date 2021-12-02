Красноярск, 2 декабря, 2021, 05:00 — ИА Регнум. В четверг, 2 декабря, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +1… +3 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Пресс-служба правительства Красноярского края Красноярский губернатор Александр Усс открыл лестницу на Торгашинском хребте

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В 08:50 на Театральной площади было — 1 °C.

Ночью со 2 на 3 декабря ожидается до −3… +0 °C, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 7−12 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В пятницу, 3 декабря, в Красноярске до +2… +4 °C, облачно, временами небольшие осадки. Ночью — до +0… +2 °C.

В субботу, 4 декабря, в Красноярске ожидается до +0… +1 °C днём и до −4… −2 °C ночью, небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 2 декабря на юге Туруханского района ожидается сильный снег. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица.

2−3 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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