Биробиджан, 2 декабря, 2021, 05:06 — ИА Регнум. Ученики семи классов в пяти школах столицы Еврейской автономии отправлены на дистанционное обучение из-за случаев коронавирусной инфекции. Школьники будут учиться дома две недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе мэрии Биробиджана.

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«У всех будут взяты тесты на COVID-19. Роспотребнадзор ЕАО подготовил необходимые документы и принимает все исчерпывающие меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории образовательных учреждений», — заверил глава города Александр Головатый.

В зданиях школ, где классы закрыты на карантин, также будет проведена дезинфекция, в том числе в коридорах и столовых. В мэрии просят родителей школьников хорошо следить за состоянием здоровья ребёнка и не отправлять его на занятия или в детский сад с признаками ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске приостановлены очные занятия для учеников 1−8 классов. Школьников перевели на дистанционное обучение с 30 ноября по 6 декабря.