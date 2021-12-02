Минск, , 04:09 — REGNUM Россия и Белоруссия пока не подошли к созданию единой валюты, поскольку этот процесс требует от сторон большего уровня интеграции, заявил 1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем — будем решать», — сказал он в интервью РИА Новости.

Лукашенко добавил, что сейчас вопрос о создании единой валюты поднимать преждевременно, к нему Россия и Белоруссия должны прийти в режиме «step by step».

В интервью белорусский лидер отметил также, что у процесса интеграции России и Белоруссии «нет пределов». «Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет», — сказал Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что стороны не ведут переговоров о создании единой валюты.

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