Владивосток, 2 декабря, 2021, 03:34 — ИА Регнум. В аэропорту Владивостока задерживаются с прибытием семь рейсов, ещё три отменены из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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После двухдневной стихии в аэропорту продолжают расчистку взлётно-посадочной полосы от снега.

«Взлетно-посадочная полоса очищается, наша техника убирает снег. Мы встречаем самолеты с опозданием. Когда будет очищена полоса, пока неизвестно, все работает в бесперебойном режиме», — сообщила представитель аэропорта.

Она добавила, что вместе с прибывающими рейсами задерживаются вылет нескольких самолётов. Так, по расписанию не смогли отправиться воздушные суда в Иркутск, Москву и Нерюнгри, ещё три рейса были отменены.