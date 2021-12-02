Бразилиа, , 02:51 — REGNUM Назначение главного государственного адвоката Бразилии Андрэ Мендонсы членом Федерального верховного суда страны (STF) одобрила верхняя палата бразильского парламента (Сенат). Об этом 1 декабря законодательный орган сообщил на своем сайте.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мендонса был выдвинут на указанную должность главой государства Жаиром Болсонару. В поддержку нового судьи отдали свои голоса 47 парламентариев, а еще 32 сенаторов выступили против.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября два заместителя министра экономики Бразилии Джефферсон Биттенкур и Бруну Фуншал, а также заместитель министра энергетики страны Жозе Мауру Коэльо объявили о своей отставке.

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