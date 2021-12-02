Вашингтон, , 01:35 — REGNUM Коммерческие запасы нефти в США сократились за семь дней на 909 тысяч баррелей и на 26 ноября составили 433,1 млн баррелей. Об этом 1 декабря сообщило на своем сайте американское министерство здравоохранения.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики полагали, что резервы уменьшаться на большее количество — 1,45 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября власти США объявили, что задействуют 50 млн баррелей нефти из национальных стратегических запасов для стабилизации ситуации на топливном рынке.

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