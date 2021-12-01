Элиста, 2 декабря, 2021, 00:08 — ИА Регнум. В Калмыкии ураганный ветер стихнет в ночь на 2 декабря. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

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По даннымметеослужбы, местамив Калмыкии ожидаютсянебольшой дождь и мокрый снег. В ночные часы скорость ветра может достигать 15 метров в секунду, однако в течение дня он стихнет до7−12метров в секунду.

Температура воздуха ночьюсоставит-2… +3 градуса, днемвоздух прогреется до+3… +8 градусов.

ИА REGNUM сообщало, что ураганный ветер, накрывший Калмыкию 1 декабря, обесточил часть Элисты и пригородные поселки. В результате обрывов воздушных линий электропередачи аварийные ситуации возникли в четвёртом и седьмом микрорайонах, на улицах Ленина, Илишкина, Первомайской, Алтн Булг, Аккочкарова, Дармаева, Клыкова, Чайкиной, а также в поселках Аршан и Салын.