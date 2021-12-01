Москва, 1 декабря, 2021, 23:04 — ИА Регнум. С 30-летием победы на первых всенародных выборах президента Казахстана поздравил лидера нации Нурсултана Назарбаева президент РФ Владимир Путин, сообщили 1 декабря в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

Поздравления прозвучали в ходе телефонного разговора. Ранее Путин направил Назарбаеву поздравительную телеграмму.

Напомним, Назарбаев был президентом Казахстана с 24 апреля 1990 по 20 марта 2019 года. Первый раз он победил на выборах в 1991 году. С 2010 года Назарбаев является носителем официального титула Первого президента Республики Казахстан — Елбасы.