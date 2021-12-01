Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» рассмотрит вариант продажи «Лиону» 26-летнего форварда сборной Ирана по футболу Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно при условии, что иранец останется в российском клубе до конца сезона на правах аренды. Об этом 1 декабря сообщило издание Le Quotidien du Sport.

Кирилл Венедиктов Сердар Азмун

Ранее спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано подтвердил информацию о том, что французский клуб в январе предпримет попытку подписать Азмуна.

В сезоне 2021/22 Азмун принял участие в четырнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей. Нападающий занимает четвертое место в гонке бомбардиров лиги.