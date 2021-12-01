Минск, 1 декабря, 2021, 21:22 — ИА Регнум. С 1 декабря вступили в действие новые ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые из Белоруссии за пределы таможенной территории ЕАЭС. Решение оформлено постановлением правительства Белоруссии №684 от 30 ноября.

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В итоге ставки экспортных пошлин повышены: на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты с $71,2 до $77,5 за 1 т, на прямогонный бензин — с $39,1 до $42,6 за 1 т, на товарные бензины, дизтопливо, лёгкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — с $21,3 до $23,2 за 1 т.

Постановление о предыдущем повышении экспортных нефтепошлин применялось с 1 ноября.