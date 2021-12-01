Москва, , 21:13 — REGNUM Потребительские цены в России за неделю со 23 по 29 ноября выросли в среднем на 0,46%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция за период с начала ноября составила 0,96%, а с начала 2021 года — 7,51%.

По данным Росстата, за последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали куриные яйца, гречневая крупа и пшеничная мука — на 1,1%, сахар-песок — на 0,7%, хлеб — на 0,6%, сосиски и сардельки — на 0,5%, подсолнечное и сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, печенье, макаронные изделия, вермишель и рис — на 0,4%

Варёные колбасы, мороженая рыба, сметана, жирный творог и черный чай стали дороже на 0,3%, говядина, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, стерилизованное молоко, сычужные сыры — на 0,2%, мясо кур — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,4%, в том числе помидоры стали дешевле — на 3,1%, морковь — на 0,6%, яблоки — на 0,4%, огурцы и репчатый лук — на 0,2%. В то же время белокочанная капуста подорожала — на 3,3%, картофель — на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю выросли на 0,1%, на дизельное топливо подорожало на 0,7%.