Берлин, 2 декабря, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Они упаковали большие суммы денег в специально подготовленные чемоданы и отправили их за границу: в судебном процессе об отмывании денег на сумму почти восемь миллионов евро окружной суд Гамбурга приговорил восемь обвиняемых к длительным срокам тюремного заключения. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 1 декабря.

Самый строгий приговор получил 43-летний мужчина — семь лет. Его родители, которые перепродавали золото и приобрели ломбард в Гамбурге, а также его брат были заключены в тюрьму на несколько лет. Приговор еще не является юридически обязательным.

По мнению суда, деньги поступали от наркобизнеса. Семья обменивала в основном небольшие банкноты на более крупные, чтобы уменьшить количество денег при транспортировке. Затем они упаковали деньги в специально подготовленные чемоданы, которые не были замечены службой безопасности в аэропорту.

Курьеры доставили деньги, в частности, в Испанию, Ирландию и ОАЭ. Суд предполагает наличие свыше 60 денежных переводов. Четверо других обвиняемых были курьерами, двое из них ранее были условно освобождены.

«Обвинение охватывает период с сентября 2019 года по июль 2020 года — в течение этого времени за бандой наблюдала полиция. Махинации были настолько хорошо отрепетированы, что полиция предположила, что отмывание денег началось намного раньше», — заявила председательствующий судьяМальте Хансен в своем решении.