Вена, , 01:07 — REGNUM Правительство в Вене отменяет строительство автомагистрали стоимостью 2 миллиарда евро. Власти Австрии заявляют, что зелёное будущее не следует бетонировать. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 1 декабря.

В то время, как глобальный климат накаляется, автомагистрали будут продолжать строиться в Германии и других странах. Австрия сейчас идет по другому пути, отказываясь от крупномасштабных проектов, которые планировались долгое время для защиты окружающей среды. Автомагистраль за 2 миллиарда евро возле Вены не строится, как и несколько других скоростных автомагистралей в Нижней Австрии.

Министр защиты климата Австрии Леонора Гевесслер из партии «зеленых» оправдывает это решение: «Я не хочу, чтобы мы говорили через 20 лет, что похоронили миллиарды налоговых денег и бетонировали наше будущее».

«Почти половина запланированных 19 километров автомагистрали к северу от Вены должна была пройти под заповедником в виде туннеля. Опыт показывает, что новые дороги приводят к увеличению трафика. Вредный для климата CO₂ попадает в атмосферу не только через автомобили, но и через строительство», — отметила Гевесслер.