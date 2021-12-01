Москва, 1 декабря, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube представил рейтинг самых популярных музыкальных клипов среди российских пользователей. Об этом 1 декабря пишет «РИА Новости».

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По данным YouTube, больше всего в 2021 году россияне смотрели клип на песню «Горький вкус» исполнителя Султана Лагучева. Второе место в рейтинге занял рэпер Моргенштерн и видео на композицию «Дуло», а третье — Супер Жорик (Михаил Галустян) и его трек «Чао! Чао!».

Добавим, что в десятку самых популярных клипов вошли ещё две работы Моргенштерна. Видео на трек Show заняло седьмую строчку рейтинга, а Aristocrat — девятую.