София, , 20:00 — REGNUM В столице Болгарии состоялось торжественное открытие главной новогодней елки страны, традиционно считающееся одним из главных городских мероприятий в декабре. Об этом 1 декабря сообщило болгарское агентство «Монитор».

Новогодняя скульптура Алексей Колчин © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, ель высотой 13 метров была установлена перед софийским Национальным дворцом культуры. Ветви хвойного дерева украшены 10 тысячами электрических лампочек, светящимися снежинками и шарами, на его макушку водружена 80-сантиметровая звезда, а у подножия композиции расположились две гигантских скульптуры оленя.

На церемонии зажжения огней елки присутствовали мэр Софии Йорданка Фандыкова и победительницы Чемпионата мира по художественной гимнастике в Токио — члены Национальной сборной Болгарии. С 9 по 23 декабря в парке в центре Софии будет работать «Рождественский городок» — праздничный базар под открытым небом.

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