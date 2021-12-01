София, 1 декабря, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В столице Болгарии состоялось торжественное открытие главной новогодней елки страны, традиционно считающееся одним из главных городских мероприятий в декабре. Об этом 1 декабря сообщило болгарское агентство «Монитор».

Алексей Колчин ИА REGNUM Новогодняя скульптура

Согласно официальной информации, ель высотой 13 метров была установлена перед софийским Национальным дворцом культуры. Ветви хвойного дерева украшены 10 тысячами электрических лампочек, светящимися снежинками и шарами, на его макушку водружена 80-сантиметровая звезда, а у подножия композиции расположились две гигантских скульптуры оленя.

На церемонии зажжения огней елки присутствовали мэр Софии Йорданка Фандыкова и победительницы Чемпионата мира по художественной гимнастике в Токио — члены Национальной сборной Болгарии. С 9 по 23 декабря в парке в центре Софии будет работать «Рождественский городок» — праздничный базар под открытым небом.