Москва, 1 декабря, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса в значительной мере повлияла на рост популярности безналичных платежей в России. Об этом ИА REGNUM 1 декабря заявил сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов, комментируя результаты опроса ВЦИОМ о запрете на оплату бумажными деньгами. Как оказалось, к идее оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом негативно относятся почти половина опрошенных.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные и безналичные

«Львиная доля продаж из-за ограничений переместилась из офлайна в онлайн: люди оценили удобство покупок в интернете с доставкой и онлайн-оплатой и активно ей пользуются и после снятия ограничений. Под эту тенденцию подстраивается бизнес, делая доставку быстрее, а онлайн-оплату — удобнее. Все эти факторы способствуют росту безналичных платежей в экономике», — отметил Спиридонов и уточнил, что по данным аналитиков, c начала пандемии только сегмент малого и среднего бизнеса в онлайне вырос на 25%.

По его словам, в развитие инфраструктуры для безналичных платежей в России активно вкладываются как кредитные организации, так и бизнес. «И если кредитные организации активно поддерживают безналичные платежи с помощью программ лояльности по картам (грейс-периоды, кешбэки и так далее), а также с помощью роста количества услуг, предоставляемых дистанционно (мобильные приложения, выдача кредитов в безналичной форме без посещения банка и так далее), то бизнес активно внедряет удобные способы оплаты товаров и услуг, а также развивают онлайн-продажи, с помощью маркетинговых акций и выстраивания эффективной логистики», — пояснил эксперт.

Также, по его словам, свой вклад в развитие безналичных платежей вносит НСПК, развивая и внедряя оплату по QR-коду через СБП. Кроме этого, нельзя отрицать и меры ЦБ РФ, направленные на рост безналичных расчетов в экономике. В качестве примера можно привести проект по внедрению цифрового рубля, пилот которого стартует в ближайшее время.

«В целом, мы видим тренд на рост безналичных платежей в экономике РФ. Если в 2019 году ЦБ РФ говорил о том, что доля безналичных платежей в экономике составила 66% по итогам года, то в 2020 году она составила 70%, а по результатам третьего квартала 2021 доля безналичных платежей достигла 75%. По нашим прогнозам, в 2022 году доля безналичных платежей может превысить 80%, а на горизонте пяти лет достигнуть 95%», — добавил Дмитрий Спиридонов.