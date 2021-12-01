Москва, 1 декабря, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь-сентябрь 2021 года составил 19 трлн 560 млрд рублей. Такие данные приводит 1 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Андрей Грук ИА Красная Весна Деньги

За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 6 трлн 983,5 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 2,8 раза.

Доля прибыльных организаций в России за январь-сентябрь выросла на 5,3 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 72,7%. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 27,3%.

Согласно данным Росстата, за девять месяцев 40,8 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 21 трлн 592,1 млрд рублей, что на 79,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 15,3 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 2 трлн 032,1 млрд рублей, что на 59,7% меньше, чем годом ранее.