София, , 19:05 — REGNUM В Софии на 85-м году жизни скончалась популярная болгарская актриса театра и кино Надя Савова. Об этом 1 декабря сообщила софийская газета «24 часа».

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По предварительным данным, причиной смерти Савовой стала остановка сердца в результате инсульта. Других деталей не сообщается.

Напомним, Савова дебютировала на сцене софийского Молодежного театра в 1965 году. Среди ее театральных работ — образы главных героинь в спектаклях «Дон Жуан», «Над пропастью во ржи» и «Снежная королева».

Любителям кино она запомнилась, прежде всего, по лентам «Миллионер» (1988 г.) и «Кое-что о любви» (2010 г.). В кинотеатрах СССР с успехом шли фильмы с ее участием «Неправдивые истории» (1977 г.) и «Помеченные атомы» (1979 г.).

Актриса будет похоронена 2 декабря на Центральном кладбище Софии.

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