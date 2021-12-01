Тюмень, , 18:54 — REGNUM В Тюменской области при входе на крытые катки требуется QR-код о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Каток Http://www.muchampion.ru

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Крытые катки относятся к спортивным объектам, предоставляющим гражданам спортивно-оздоровительные услуги, поэтому вход на данный тип объектов осуществляется при предъявлении QR-кода.

Посетить уличный каток можно без предъявления QR-кода. Однако при посещении катков необходимо использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, а также не забывать о гигиене рук. Данные меры позволят минимизировать риски заражения COVID-19, сообщает региональный центр.