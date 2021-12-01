Сыктывкар, 1 декабря, 2021, 18:52 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми ковидом заболели 28 человек, прошедшие вакцинацию. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Yarregion.ru Вакцинация

«24 человека находятся на амбулаторном лечении, четверо госпитализированы», — сообщил чиновник.

Он также отметил, что 30 ноября в республике умерли 13 ковид-пациентов, среди них не было ни одного вакцинированного.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Коми заявил о том, что необходимо вакцинировать 100% населения, чтобы остановить циркуляцию коронавируса.