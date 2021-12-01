Кабул, 1 декабря, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Иранские пограничники и отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратили вести огонь на афгано-иранской границе, сообщает 1 декабря газета Etemad со ссылкой на местные источники.

Боец «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) . Афганистан

По утверждению газеты, в данный момент стороны остановили перестрелку и обмен артиллерийскими ударами.

В ближайшее время может состояться встреча для выяснения причин инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, бои на границе Ирана и Афганистана вспыхнули во второй половине 1 декабря. По некоторым данным, отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в плен несколько иранских пограничников и захватили несколько иранских КПП.

Причины конфликта неизвестны.