* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 1 декабря, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Несколько иранских пограничных контрольно-пропускных пунктов на границе с Афганистаном захвачены отрядами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 1 декабря информационное агентство Aamaj News.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По утверждению агентства, в ходе боёв на границе Ирана и Афганистана несколько иранских пограничников попали в плен.

«Столкновения между иранскими пограничниками и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилились в районе Конг провинции Нимроз, несколько иранских пограничников были захвачены в плен после наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Местные жители покинули этот район», — сообщает агентство со ссылкой на неназванные местные источники.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня 1 декабря начались серьёзные бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иранскими пограничниками. Обе стороны применяют артиллерию и тяжёлое вооружение.

Причины начала боестолкновений до сих пор не выяснены.