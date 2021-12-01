Вашингтон, 1 декабря, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет отдельные встречи с российским и украинским коллегами 2 ноября во время поездки в Швецию на встречу ОБСЕ, сообщает 1 декабря Associated Press.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Представители госдепартамента США подтвердили, что встречи пройдут на фоне заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, куда прибыли министры 57 стран.

Сперва Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а потом с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Напомним, что в Стокгольме проходит ежегодная встреча министров 57 стран ОБСЕ, крупнейшей в мире региональной организации, занимающейся вопросами безопасности.