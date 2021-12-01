Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Представители правительства Санкт-Петербурга, Ленинградской Федерации профсоюзов и Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 1 декабря подписали соглашение о минимальной заработной плате в Петербурге на 2022 год.

Peggy Marco Зарплата

Размер минимальной зарплаты для региона в будущем году составит 21 500 рублей. Это почти на 55% больше, чем общероссийский МРОТ, принятый на 2022 год в размере 13 890 рублей.

Месячная зарплата на всех городских предприятиях независимо от формы собственности (кроме организаций, финансируемых из федерального бюджета) не может быть ниже установленной в Петербурге суммы для работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего норму труда.

Региональный МРОТ в 2021 году в Петербурге повышался дважды. С 1 мая 2021 года он составлял 19 190 рублей в месяц, а с 1 октября 2021 года составляет 19 650 рублей в месяц. В 2020 году и по апрель 2021 года МРОТ в Петербурге составлял 19 000 рублей.