Рига, 1 декабря 2021, 18:06 — REGNUM О совместной подготовке США и Евросоюзом нового пакета санкций в отношении Белоруссии сообщил 1 декабря журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.
По итогам встречи с коллегами из стран НАТО в Риге он пояснил, что санкции вводятся из-за политики Минска по мигрантам. Он назвал действия белорусских властей «дестабилизирующими» и объявил о приостановке сотрудничества НАТО с Минском.
Генсек альянса добавил, что новые санкции разрабатываются ЕС и США, а также «другими партнёрами и союзниками».
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