Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о штрафах за умышленное опасное, агрессивное вождение разработали депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря. Инициатива направлена на получение заключения в правительство РФ.

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

Парламентарии предлагают дополнить КоАП новой статьей 12.181, предусматривающей административную ответственность за умышленное опасное (агрессивное) вождение в размере 5 тыс. рублей, что выше, чем ответственность за совершение отдельных действий, создающих опасность для движения.

При повторном нарушении штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.

Для исключения установления для правоприменителей необоснованно широких пределов субъективного усмотрения законопроектом вводится судебная процедура привлечения к административной ответственности за умышленное опасное (агрессивное) вождение.

Устанавливается и обязательное условия для привлечения к ответственности водителя-нарушителя: наличие доказательства в виде фиксации данного правонарушения специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, или иными средствами фото‑ и киносъемки, видеозаписи.

«Принятие законопроекта повысит безопасность дорожного движения, позволит сохранить здоровье и жизнь многим участникам дорожного движения», — отметил Нилов.

Ранее депутаты Госдумы от «Единой России» объявили о подготовке законопроекта об уголовном наказании за опасное вождение. Санкции будут предусматривать также конфискацию транспортного средства.

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Сейчас в законодательно прописан запрет на «опасное» вождение и гонки «шашечками», однако наказание до сих не установлено.

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