Таллин, , 17:59 — REGNUM Делегация комиссии по иностранным делам парламента Эстонии находится с официальным визитом в Вашингтоне (США), поездка продлится до 4 декабря. Об этом сообщила канцелярия парламента Эстонии.

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Сообщается, что в делегацию входят председатель комиссии Марко Михкельсон, а также члены комитета Индрек Саар, Мария Юферева-Скуратовски и Райво Тамм. В ходе поездки запланирован ряд встреч, на которых будут обсуждаться вопросы укрепления союзнических связей между США и Эстонией, а также сотрудничество в сфере безопасности.

По словам Михкельсона, исключительно важным для Эстонии является одобренный в 2020 году Конгрессом США пакет мер по поддержке «Балтийской инициативы безопасности». Речь идет почти о 170 млн евро в качестве помощи в сфере безопасности трем республикам Прибалтики.

Визит парламентариев является ответом на визит сенаторов США в Эстонию в июле 2021 года. Делегацию возглавляли сенатор из Миссисипи Роджер Викер и сенатор из Мэриленда Бен Кардин.

В Таллине американская делегация встречалась с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, бывшим президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом и председателем комиссии парламента по иностранным делам Марко Михкельсоном.

Делегация также побывала на границе Эстонии и НАТО с Россией в Нарве.