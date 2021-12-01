Берлин, , 18:32 — REGNUM По словам будущего канцлера ФРГ Олафа Шольца, Германия может сделать вакцинацию против коронавирусной инфекции обязательной уже в феврале или марте 2022 года. Шольц настоял на том, чтобы данный вопрос решался в парламенте. Об этом сообщило немецкое агентство DW 1 декабря.

Поскольку Германия сталкивается с рекордным числом инфекций и опасениями по поводу варианта омикрона, назначенный преемником Ангелы Меркель Олаф Шольц призывает к всеобщей вакцинации. Выступая по немецкому телевидению, будущий канцлер предложил ввести данную меру в феврале или марте 2022 года.

В то же время он заявил, что решение будет приниматься в рамках парламента, оставаясь «делом совести для отдельных законодателей».

Федеральная медицинская ассоциация Германии также призвала предоставить мандат на вакцинацию, чтобы положить конец «бесконечному циклу локдаунов». Ассоциация настоятельно призвала правительство Германии принять меры, которые будут применяться ко «всем взрослым гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний к вакцинации».

Вопрос об обязательной вакцинации считается спорным в Германии, отчасти из-за принудительного медицинского лечения в нацистскую эпоху.

Согласно последним данным, около 68,5% населения ФРГ, составляющего примерно 83 миллиона человек, были полностью вакцинированы.