Мюнхен, Германия, 1 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. 1 декабря главный редактор французской газеты France Football Паскаль Ферре заявил, что издание готово пересмотреть отмену вручения «Золотого мяча» за 2020 год. В прошлом году награду должен был получить таранный форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски, завоевавший пять трофеев в составе немецкого клуба: «То, что сказал Месси, было хорошо и умно. Я думаю, что нам не нужно принимать решение очень быстро. Мы можем подумать о том, чтобы вручить Левандовскому «Золотой мяч» за 2020 год. Однако мы не можем быть уверены в том, выиграл бы Левандовски «Золотой мяч» в прошлом году или нет. Мы не можем знать этого, потому что не было никакого голосования. Но, честно говоря, думаю, что Левандовски победил бы. У него в прошлом году были отличные шансы на победу», — сказал Ферре.

Uwe Bassenhoff Роберт Левандовски

29 ноября состоялась церемония вручения «Золотого мяча» за 2021 год. Трофей забрал 34-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси, выигравший в составе национальной команды Кубок Америки.

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в двадцати матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 24-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами.