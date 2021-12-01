Москва, , 16:32 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 декабря дал поручение разработать и запустить программу поддержки растущих технологических компаний.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

На заседании правительственной комиссии по вопросам МСП премьер-министр отметил, что не позднее ближайшей весны нужно подготовить и запустить программу поддержки малых и средних технологических компаний.

«Нужно проработать и запустить программу поддержки растущих технологических компаний не позднее весны следующего года», — заявил глава правительства, обращаясь к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

Глава Минэкономразвития рассказал о подготовленном дополнительном механизме льготного кредитования, по которому заёмщик по ключевой ставке может получить до 300 млн рублей на срок до семи лет.