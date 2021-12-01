Екатеринбург, 1 декабря 2021, 16:22 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Амундсена в одной из квартир взорвался баллон от переносной газовой плиты. Хлопок произошёл днём 1 декабря, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Первые пожарно-спасательные подразделения приехали у дому № 73 уже через пять минут после получения сообщения о ЧП. Инцидент произошёл на балконе квартиры на втором этаже. Пожара не произошло.
В результате инцидента на балконе выбило оконную раму. Несущие конструкции не повреждены. Пострадавших нет.