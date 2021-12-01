Екатеринбург, 1 декабря, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на улице Амундсена в одной из квартир взорвался баллон от переносной газовой плиты. Хлопок произошёл днём 1 декабря, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Балкон после хлопка газового баллончика

Первые пожарно-спасательные подразделения приехали у дому № 73 уже через пять минут после получения сообщения о ЧП. Инцидент произошёл на балконе квартиры на втором этаже. Пожара не произошло.

В результате инцидента на балконе выбило оконную раму. Несущие конструкции не повреждены. Пострадавших нет.