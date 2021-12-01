Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Дело бывшего руководителя финансово-экономического отдела Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, обвиненного в хищении 306,3 млн рублей вещественных доказательств, передано в районный суд для рассмотрения по существу. Об этом 1 декабря сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Главное следственное управление СКР Санкт-Петербургу Дарья Драй © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Ковальчук обвиняется в использовании служебного положения. Будучи руководителем финансово-экономического отдела ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу с июня 2013 года по январь 2021 года он, по версии следствия, тайно похитил 306 325 013 рублей 94 копейки, признанные вещественными доказательствами, а также средства, на которые был наложен арест по уголовным делам, находящимся в производстве следователей ГСУ. По предварительным данным, Ковальчук страдает игровой зависимостью и потратил присвоенные деньги на игры в онлайн-казино.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Дмитрия Ковальчука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Материалы дела переданы судье», — уточнили в ОПС.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-бухгалтер ГСУ СКР по Петербургу арестован за крупные кражи из вещдоков