Приштина, , 16:38 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 30 ноября сообщил о том, что Силы безопасности Косово, проходящие трансформацию в армию, возглавит генерал Башким Яшари, один из вышивших потомков Адема Яшари, одного из основателей Армии освобождения Косово.

Силы безопасности Косово (согласно официальной позиции Сербии — незаконные) (сс) SUHEJLO

На своей странице в социальной сети Facebook Мехай заявил, что назначение Яшари было произведено в присутствии полковника вооруженных сил США, атташе по обороне Стивена Роуза.

Напомним, Адем Яшари признан в Сербии террористом и был ликвидирован вместе с 54 родственниками у себя дома. В Косово в честь Яшари назван аэропорт, ему установлен памятник, в память о его сопротивлении сербским силовикам ежегодно проводятся мероприятия, объединенные в так называемую «Эпопею УЧК».

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