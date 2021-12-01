Москва, 1 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В России будет очень трудно уменьшить инфляционные ожидания даже за несколько лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что потребуется немало времени для того, чтобы закрепить инфляционные ожидания на низкой отметке.

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«Эльвира Набиуллина абсолютно права в части инфляционных ожиданий. Их уменьшить ой как трудно даже за несколько лет, — сказал Ковригин. — А для России этот срок ещё больше увеличивается — население пережило ряд системных трансформаций в XX веке: переход к дикому рынку, дефолт, сильнейшую инфляцию. Чтобы уменьшились инфляционные ожидания, необходим длительный период стабильного развития. Возможно ли такое в экономике, сильно зависимой от цен на сырье? Не думаю. Нам надо диверсифицировать экономику, развивать несырьевой сектор производства, а не гнаться за цифрами инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что инфляция будет снижаться во всех странах.