Париж, , 16:03 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что рождественские ярмарки попадут под действие санитарного протокола, сообщает Le Parisien.

Рождественский венок Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На крытых и открытых рынках, а также на рождественских ярмарках любой человек старше одиннадцати лет должен носить защитную маску (настоятельно рекомендуется с шести лет)», — говорится в заявлении министерства.

Оливье Веран заявил, что для посещения всех рождественских рынков понадобится санитарный пропуск, подтверждающий прохождение полной вакцинации против коронавируса или отрицательный тест на COVID-19.

Кроме того, организаторов ярмарок обязуют обеспечить выдачу водно-спиртовых гелей на входе.

Как сообщало ИА REGNUM, по случаю Всемирного дня борьбы с ВИЧ / СПИДом Франция напоминает об укреплении систем здравоохранения.

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