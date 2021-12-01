Магнитогорск, Челябинская область, 1 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Бывший замглавы Магнитогорска Челябинской области подозревается в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

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Следователи считают, что деньги он получил в 2015—2016 годах. Размер взятки превысил 1,5 млн рублей, а дал её один из предпринимателей за передачу ему в аренду земельных участков.

Подозреваемого пока задержали. Проводятся следственные действия.