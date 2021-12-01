Москва, , 15:43 — REGNUM Так называемое «признание» президентом Белоруссии Александром Лукашенко российской принадлежности Крыма реально ничего не меняет, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Крым Votpusk.ru

«Во-первых, суверенитет России самодостаточен и в признании кем-либо не нуждается. Если Белоруссия поддерживает дипотношения с Россией, а тем более входит с ней в союзное государство, у неё нет выбора, признавать или не признавать российскую принадлежность Крыма.

Собственно, об этом Лукашенко и сказал де-факто и де-юре Россия контролирует эту территорию.

Во-вторых, это всего лишь устное заявление, а не какой-то дипломатический акт. Практическое же значение имеет только взаимное признание границ теми государствами, которые они разделяют.

В этом аспекте любые заявления Лукашенко, Си Цзинь Пина или даже Байдена ничего не меняют — Украина может продолжать считать территории спорными.

Также не приходится ожидать, что Белоруссия, например, откроет авиасообщение с Крымом. Угроза западных санкций для белорусских авиаперевозчиков вполне реальна, да и летать в Крым в обход территории Украины будет накладно.

Каких-то инвестиций белорусских компаний в экономику Крыма так же ожидать не приходится. Так что реакция украинского МИДа явно избыточна.

В вопросах взаимной торговли скорее Украина зависит от Белоруссии, а не наоборот, то есть, отказ от такой торговли нанесет Украине больший ущерб. А громкие заявления, не подкрепленные конкретными шагами, лишь ухудшают репутацию», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины будут оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в вопросе признания российским полуострова Крым, а не слова белорусского лидера на эту тему, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте также: Глава МИД Украины предостерег Белоруссию от признания Крыма российским