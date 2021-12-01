Москва, 1 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Так называемое «признание» президентом Белоруссии Александром Лукашенко российской принадлежности Крыма реально ничего не меняет, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Во-первых, суверенитет России самодостаточен и в признании кем-либо не нуждается. Если Белоруссия поддерживает дипотношения с Россией, а тем более входит с ней в союзное государство, у неё нет выбора, признавать или не признавать российскую принадлежность Крыма.

Собственно, об этом Лукашенко и сказал де-факто и де-юре Россия контролирует эту территорию.

Во-вторых, это всего лишь устное заявление, а не какой-то дипломатический акт. Практическое же значение имеет только взаимное признание границ теми государствами, которые они разделяют.

В этом аспекте любые заявления Лукашенко, Си Цзиньпина или даже Байдена ничего не меняют — Украина может продолжать считать территории спорными.

Также не приходится ожидать, что Белоруссия, например, откроет авиасообщение с Крымом. Угроза западных санкций для белорусских авиаперевозчиков вполне реальна, да и летать в Крым в обход территории Украины будет накладно.

Каких-то инвестиций белорусских компаний в экономику Крыма так же ожидать не приходится. Так что реакция украинского МИДа явно избыточна.

В вопросах взаимной торговли скорее Украина зависит от Белоруссии, а не наоборот, то есть, отказ от такой торговли нанесет Украине больший ущерб. А громкие заявления, не подкрепленные конкретными шагами, лишь ухудшают репутацию», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины будут оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в вопросе признания российским полуострова Крым, а не слова белорусского лидера на эту тему, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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