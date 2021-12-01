Барнаул, 1 декабря, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где уже на протяжении месяца действует система QR-кодов на входе в торговые и торгово-развлекательные центры, а с 15 ноября QR-коды стали обязательными для посетителей театров, кинотеатров, концертных залов, фитнес-клубов, учреждений досуга, гостиниц, пансионатов, баз отдыха и санаториев, введение QR-кодов позволило существенно, в 3−4 раза, повысить темпы вакцинации против COVID-19. Об этом губернатор региона Виктор Томенко доложил председателю российского правительства Михаилу Мишустину в режиме видеоконференции на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Подробности 1 декабря сообщает пресс-служба алтайского главы.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

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Ежедневно порядка 9 тысяч жителей края приходят для получения первой либо второй дозы вакцины.

«Мы сегодня развернули доступную и удобную сеть пунктов вакцинации. В целом наши мощности сегодня позволяют 15 тысяч человек вакцинировать ежедневно. Для больших трудовых коллективов сформированы выездные бригады медиков, которые приезжают на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, если есть большое количество желающих сделать прививку. Задействованы и мобильные фельдшерско-акушерские пункты, ежедневно их работа позволяет дополнительно вакцинировать около 700 жителей сельской местности», — отметил Виктор Томенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по состоянию на 1 декабря 2021 года прививки от коронавируса получили 1 034 890 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 6122 человека. Хотя в связи с введением QR-кодов, этот показатель в регионе составлял, в среднем 10 тысяч.

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