Москва, 1 декабря, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Это уже не первый эпизод, когда Украина стягивает войска к Донбассу, одновременно обвиняя Россию в подготовке вторжения, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Для украинских властей это такой способ отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, оправдать жесткие репрессии против оппозиции, подтолкнуть страны Запада к увеличению давления на Россию.

Прежде демонстрации со стороны Кремля готовности к жесткому противодействию нарушению Минских соглашений обычно хватало, чтобы охладить пыл Киева.

Реальную войну сейчас Украина себе позволить не может ‑ и без того экономика дышит на ладан, подготовка к отопительному сезону сорвана, для удержания курса нацвалюты пришлось потратить сумму, сопоставимую с очередным траншем МВФ.

Тем не менее, нет никакой гарантии, что конфликт перерастет в горячую фазу. Само по себе скопление войск у линии соприкосновения чревато инцидентами, особенно учитывая тот факт, что дисциплиной контрактники ВСУ и нацбатальоны никогда не отличались.

Да и с противоположной стороны находятся люди, эмоционально вовлеченные в конфликт, те, кто уже терял близких и друзей от обстрелов и авианалетов. Кроме того, соблазн заполучить лавры покорителя Донбасса для Зеленского очень велик — это может поднять его авторитет и обезоружить критиков с националистического фланга.

Поскольку сам он в военном деле не является большим специалистом, а военные его наверняка уверяют в высокой боеготовности войск, Зеленский реально может пойти по стопам Саакашвили, тоже поверившего в свое время в лёгкую победу», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Украины стянули в зону конфликта в Донбассе 125 тыс. военных, заявили в МИД России.

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