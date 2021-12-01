София, , 15:33 — REGNUM Сухогруз VERA SU, севший на мель 20 сентября у Черноморского побережья Камен-Бряга (Добричская область Болгарии) и доставленный в один из доков Варны, может быть продан властями Болгарии на аукционе. Об этом со ссылкой на министра транспорта Болгарии Христо Алексиева сообщила софийская газета «24 часа».

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По словам министра, в том случае, если в течение ближайших 10 дней судовладелец или страховая компания не выплатят Софии деньги за проведение спасательной операции и соответствующих восстановительных работ на судоремонтном заводе, корабль реализуют на открытых торгах.

Согласно предварительной информации, стартовая цена лота составит 3 миллиона левов ($1,2 млн).

Напомним, в результате аварии турецкого судна VERA SU, перевозившего с Украины в Варну крупную партию минеральных удобрений, в Черное море попало несколько тонн химикатов, и было затруднено судоходство в болгарской акватории. Спасательная операция продолжалась несколько недель, за нарушение правил навигации арестован капитан и второй помощник капитана.