Турецкий сухогруз VERA SU могут продать на аукционе в Болгарии
София, 1 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Сухогруз VERA SU, севший на мель 20 сентября у Черноморского побережья Камен-Бряга (Добричская область Болгарии) и доставленный в один из доков Варны, может быть продан властями Болгарии на аукционе. Об этом со ссылкой на министра транспорта Болгарии Христо Алексиева сообщила софийская газета «24 часа».
По словам министра, в том случае, если в течение ближайших 10 дней судовладелец или страховая компания не выплатят Софии деньги за проведение спасательной операции и соответствующих восстановительных работ на судоремонтном заводе, корабль реализуют на открытых торгах.
Согласно предварительной информации, стартовая цена лота составит 3 миллиона левов ($1,2 млн).
Напомним, в результате аварии турецкого судна VERA SU, перевозившего с Украины в Варну крупную партию минеральных удобрений, в Черное море попало несколько тонн химикатов, и было затруднено судоходство в болгарской акватории. Спасательная операция продолжалась несколько недель, за нарушение правил навигации арестован капитан и второй помощник капитана.