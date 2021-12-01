Париж, , 15:32 — REGNUM По случаю Всемирного дня борьбы с ВИЧ / СПИДом Франция напоминает, что укрепление систем здравоохранения является ключевым условием международной безопасности, сообщает внешнеполитические ведомство страны.

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«Борьба с ВИЧ / СПИДом, туберкулезом, малярией, а теперь и с COVID-19 представляет собой одну и ту же глобальную борьбу за здоровье, победить в которой можно только благодаря длительной приверженности всех участников делу», — говорится в заявлении МИД Франции.

Франция поддерживает подход, основанный на правах человека и устранении дискриминации.

Государство также внесло в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 5,5 млрд евро, помогая спасти 44 млн жизней.

Всемирный день борьбы с ВИЧ / СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится в Ригу (Латвия) для участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО.

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