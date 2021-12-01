Москва, 1 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В РФ количество потенциальных платежеспособных ипотечных заемщиков уже почти исчерпано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Можно предположить скорое снижение спроса, что обосновывается несколькими аргументами, — сказала Степанова. — За всю историю существования ипотечного рынка в постреформенной России было выдано примерно 11,5 млн ипотечных кредитов, а количество официально работающих граждан на данный момент составляет 65 млн человек; таким образом, каждый пятый работающий человек в России уже взял ипотечный кредит».

По ее словам, количество платежеспособных потенциальных заемщиков уже почти исчерпано.

«Это подтверждается данными о том, что 45% льготных ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которые могли оплатить первоначальный взнос в размере менее 20%, а в 10% сделок первоначальный взнос был оплачен взятым потребительским кредитом», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России темпы ввода новых жилых объектов не успевают за ростом спроса на уже построенное жилье.