Барнаул, 1 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Алтайском крае продолжает оставаться неблагополучной. Определенная стабилизация достигнута на высоких уровнях заболеваемости. Об этом губернатор региона Виктор Томенко доложил председателю российского правительства Михаилу Мишустину в режиме видеоконференции на заседании президиума координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Подробности 1 декабря сообщает пресс-служба алтайского главы.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен — все новости»

"В целом показатели по COVID-19 в Алтайском крае выше среднероссийских, что серьезным бременем ложится на систему здравоохранения, В регионе продолжают работать 24 инфекционных госпиталя на 4 700 коек, заполняемость коечного фонда составляет около 80 процентов», — сказано в официальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: на 1 декабря 2021 года общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7206 человек, причём 29 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё 29 пациентов с COVID-19