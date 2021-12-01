Архангельск, , 15:23 — REGNUM Депутаты Архангельского областного собрания поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов, но отметили, что он требует доработки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парламента.

Архангельск Николай Гернет © ИА REGNUM

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В частности, парламентарии предложили урегулировать норму о предоставлении QR-кода гражданам с высоким титром антител, бессимптомно переболевшим коронавирусом или не получившим своевременную медицинскую помощь и подтвержденный диагноз из-за проживания в трудноступных местностях.

Кроме того, законопроектом предусмотрена выдача необходимых документов с QR-кодом на бумажном носителе в многофункциональных центрах предоставления услуг. Доставлять бумажные сертификаты гражданам, проживающим в отдаленных и труднодоступных территориях, должны организации, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, что повлечет дополнительные расходы региональных бюджетов. Вместе с тем законопроектом не определено, будет ли являться документом электронный сертификат о вакцинации.

Депутаты также рекомендовали не ограничивать срок действия результатов ПЦР-тестов. Согласно документу, до 1 февраля 2022 года граждане, не получившие QR-код, смогут посещать общественные места, организации и мероприятия, предъявив отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе.

Законопроект поддержал 31 депутат, 11 парламентариев проголосовали против, двое воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 ноября, в Архангельское облсобрание было доставлено более 23 тысяч подписей против законопроектов о QR-кодах, более восьми тысяч из них собрали коммунисты.