Москва, 1 декабря, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В заявлении МИД о внешнеполитическом кредо нашей страны многое сказано правильно, но только сказать мало, надо оппонентов ещё и по рукам бить за двуличие, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 1 декабря.

(сс) Mass Communication Specialist 3rd Class Casey Scoular. Official U.S. Navy Page США

Ранее в МИД России раскритиковали проект американского «саммита за демократию». Сергей Лавров назвал будущий саммит «междусобойчиком» и «одиозным прожектом».

Потуги Вашингтона узурпировать право определять степень демократичности того или иного государства выглядят циничными, Россия пресекает попытки вмешиваться в ее внутренние дела и разговаривать с ней свысока и менторским тоном, но готова к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права, добавил министр.

«Раздающаяся из Вашингтона демократизаторская риторика не только абсолютно оторвана от реальности, но и в высокой степени лицемерна. Прежде чем приниматься за «экспорт демократии», призываем североамериканских партнеров сначала уладить нерешенные проблемы у себя дома», — сказано в официальном заявлении МИД по тому же вопросу.

«Сказанное в заявлении МИД России по поводу так называемого «саммита за демократию» — это очевидные очень многим людям вещи. Причём давно очевидные! Они очевидны и в части, касающейся положения в ведущих западных странах и использования ими аргумента «продвижения демократии» в преступных внешнеполитических целях, и того, что Россия на международной арене остаётся приверженной уставу ООН и другим международным документам, принятым в рамках этой организации или при её участии. Тем не менее это хорошо, что МИД подробно осветил подход России к этой инициативе США на таком уровне.

Тем не менее в принципиальном плане вопросы остаются. Например, наш МИД говорит, что Великобритания «не вправе позиционировать себя в качестве прогрессивной демократии». А кто вправе? И нам ли радеть за чистоту этого «статуса»? Зачем мы вообще увещеваем и США, и Великобританию, и страны ЕС, и те страны, которые хотят быть в числе их сателлитов, быть «по-настоящему» демократичными? Мы что, хотим, чтобы всё-таки был такой — мировой демократический лидер, «безупречная» в этом плане страна? Нам это должно быть безразлично.

Что нам не должно быть безразлично, так это попытки под лозунгом «продвижения демократии» дестабилизировать положение в регионах и странах нашей планеты, вершить чужие судьбы, вредить тем, кого определили в категорию противников. В этой части в заявлении МИД многое сказано правильно. И о внешнеполитическом кредо нашей страны — тоже правильно. Но только сказать мало, надо ещё и по рукам бить и за двуличие, и за попытки нам ноги отдавливать. Чтобы неповадно было. А для этого надо быть сильнее, причём не только в военном, но, главное, в экономическом плане, в плане народной сплочённости.

И вот тут я упираюсь во фразу о борьбе с «пандемией». Какая «пандемия», когда ни в одном из официальных документов ВОЗ четкого определения термина «пандемия» не зафиксировано, а в большинстве стран, в том числе и в России, и эпидемии-то не объявлено? Мы фейковые нормы западной «демократии» отвергаем, а навязанную нам тем же Западом стратегию и тактику подавления прав граждан принимаем? А приняв, ведём страну по пути разрушения.

МИД пусть следит за ходом «саммита за демократию», если ему делать нечего, а мы будем следить за тем, в каком русле далее будет действовать наше правительство: в русле глобалистских центров управления или всё-таки самостоятельную линию займёт, к народу и честным медикам прислушается», — отметил Михаил Демурин.