Абуджа, 1 декабря, 2021, 14:36 — ИА Регнум. При крушении парома в Нигерии утонули свыше 20 человек и в том числе несколько учащихся. Об этом 1 декабря сообщает газета Dailytrust.

Кораблекрушение

Отмечается, что трагический инцидент произошел утром 1 декабря в северном нигерийском штате Кано, когда паром, следовавший через реку Ватари, перевернулся и затонул.

Также указывается, что в общей сложности на пароме находилось 47 человек, семеро из которых удалось спасти, тела еще 20 утонувших были найдены.

При этом уточняется, что в числе погибших оказались учащиеся мусульманской школы в Багваи. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в заливе Кач у побережья штата Гуджарат на западе Индии столкнулись нефтеналивной танкер Aviator и контейнеровоз Atlantic Grace.